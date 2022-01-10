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В Петербург привезут 200 тысяч быстрых антиген-тестов на коронавирус

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Экспресс-тестирование на коронавирус в Петербурге будут проводить с помощью антиген-тестов, которые закупили на федеральном уровне, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Мы ожидаем поступление в Петербург партии, закупку которой осуществляла Федерация централизованно, порядка 200 тысяч штук. Направим эти экспресс-тесты в амбулаторное звено и в те наши стационары, как в детские, так и взрослые», — рассказал Лисовец 10 января на пресс-конференции в ТАСС в ответ на вопрос «Фонтанки».

Чиновник отметил, что чувствительность у антиген-тестов ниже, поэтому основным методом диагностики останется всё же ПЦР-тестирование.

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Комментарии (4)

mynine
"Направим эти экспресс-тесты в амбулаторное звено и в те наши стационары, как в детские, так и взрослые»

Экспресс тесты предназначены совсем для другого - для скрининга (определения заразности у бессимптомных).

В европейских странах их делают два-три раза в неделю все офисные сотрудники и учащиеся вместо бесполезного измерения температуры.

Тест срабатывает когда человек выделяет много вирусных частиц и заразен для окружающих. Получив положительный результат зараженный вместо работы/учебы отправляется домой и садится на карантин пока не получит отрицательный ПЦР. На карантин отправляются и те кто с ним контактировал в последние дни.
Такая методика позволяет быстро выявлять зараженных прерывать эпидцепочки без глобального карантина.
тов
Зашевелились!

По всему миру уже признали, что ПЦР тесты постоянно дают ложные результаты.

Но нам снова лгут.
Ваксер
интересно, кто нападет на Россию в случае чего?
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