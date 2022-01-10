В Петербург привезут 200 тысяч быстрых антиген-тестов на коронавирус

Экспресс-тестирование на коронавирус в Петербурге будут проводить с помощью антиген-тестов, которые закупили на федеральном уровне, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Мы ожидаем поступление в Петербург партии, закупку которой осуществляла Федерация централизованно, порядка 200 тысяч штук. Направим эти экспресс-тесты в амбулаторное звено и в те наши стационары, как в детские, так и взрослые», — рассказал Лисовец 10 января на пресс-конференции в ТАСС в ответ на вопрос «Фонтанки».

