Мордовский учитель пришел в гости и расстрелял директрису и ее мужа

Сельский педагог в Мордовии расстрелял из травматического пистолета директрису школы и ее мужа, к которым пришел в гости на праздниках. Супругов увезли в больницу.



Как сообщает 10 января пресс-служба МВД по региону, конфликт произошел два дня назад в селе Лямбирь. 41-летний учитель пришел в гости к директрисе своей школы, но что-то пошло не так: в ходе ссоры он выстрелил из травматического пистолета ей в живот. Супруг пострадавшей попытался вырвать оружие у агрессора, чем только спровоцировал выстрел в свою сторону.

