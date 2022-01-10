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Мордовский учитель пришел в гости и расстрелял директрису и ее мужа

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Сельский педагог в Мордовии расстрелял из травматического пистолета директрису школы и ее мужа, к которым пришел в гости на праздниках. Супругов увезли в больницу.

Как сообщает 10 января пресс-служба МВД по региону, конфликт произошел два дня назад в селе Лямбирь. 41-летний учитель пришел в гости к директрисе своей школы, но что-то пошло не так: в ходе ссоры он выстрелил из травматического пистолета ей в живот. Супруг пострадавшей попытался вырвать оружие у агрессора, чем только спровоцировал выстрел в свою сторону.

Пистолет изъяли, 55-летних супругов госпитализировали. Директрису уже выписали, ее муж проходит лечение. После установления степени тяжести причиненного им вреда решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (8)

Modest_5e4ce41f7533b
Даже интересно, чье имя носит школа?
AlBerkut
Суровый мордовский учитель...
Serg_I
Учитель - какие предметы преподавал??? Физкультуру и начальную военную подготовку?
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