«Зенит» взял на просмотр казахского футболиста

Как сообщает издание Sports.kz со ссылкой на инстаграм-аккаунт AlatauFans, 22-летний игрок отправился на просмотр в «Зенит».

Защитник футбольного клуба «Кайрат» (Алма-Аты) и сборной Казахстана Нуралы Алип может перейти в петербургский «Зенит».

Источник опубликовал документ с подписью генерального директора «Зенита» Александра Медведева, в котором сказано, что Алип приглашается в клуб для прохождения учебно-тренировочного сбора команды, который пройдет с 13 по 25 января в Дубае (ОАЭ).



В минувшем сезоне Нуралы Алип в составе «Кайрата» стал бронзовым призером Казахстанской Премьер-лиги и победителем Кубка Казахстана. По данным сайта Тransfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 1,7 млн евро.

