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«Зенит» взял на просмотр казахского футболиста

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Защитник футбольного клуба «Кайрат» (Алма-Аты) и сборной Казахстана Нуралы Алип может перейти в петербургский «Зенит».

Как сообщает издание Sports.kz со ссылкой на инстаграм-аккаунт AlatauFans, 22-летний игрок отправился на просмотр в «Зенит».

Источник опубликовал документ с подписью генерального директора «Зенита» Александра Медведева, в котором сказано, что Алип приглашается в клуб для прохождения учебно-тренировочного сбора команды, который пройдет с 13 по 25 января в Дубае (ОАЭ).

В минувшем сезоне Нуралы Алип в составе «Кайрата» стал бронзовым призером Казахстанской Премьер-лиги и победителем Кубка Казахстана. По данным сайта Тransfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 1,7 млн евро.

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Комментарии (3)

Иван Кадачигов
Просто в Дубае можно кроме собственно тренировок поиграть в спарринги, там сейчас одновременно находится более 10 команд, с которыми можно потренькать без особых затрат на организацию игр.
Кровокрас
половину Сочи застроили стадионами чтобы тренироваться в Дубае ?
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