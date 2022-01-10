«Море положительных эмоций». УФСИН показало небанальное использование швабр в колонии и смутилось

Зимний досуг организовали в бурятской исправительной колонии № 7 для женщин. Заключённые соревновались в эстафете и гоняли шайбу хозинвентарём.



Как сообщили в УФСИН по Республике Бурятии 10 января, соревнования в ИК № 7 в Улан-Удэ приурочили к Дню зимних видов спорта. В программе были эстафета, а также хоккей с шайбой и мячом. Швабры вместо клюшек выдали, чтобы усложнить задачу.



В пресс-службе рассказали, что каждая из заключённых получила море положительных эмоций и заряд бодрости. Победу одержал второй отряд.

