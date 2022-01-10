«Море положительных эмоций». УФСИН показало небанальное использование швабр в колонии и смутилось

Зимний досуг организовали в бурятской исправительной колонии № 7 для женщин. Заключённые соревновались в эстафете и гоняли шайбу хозинвентарём.
Как сообщили в УФСИН по Республике Бурятии 10 января, соревнования в ИК № 7 в Улан-Удэ приурочили к Дню зимних видов спорта. В программе были эстафета, а также хоккей с шайбой и мячом. Швабры вместо клюшек выдали, чтобы усложнить задачу.
В пресс-службе рассказали, что каждая из заключённых получила море положительных эмоций и заряд бодрости. Победу одержал второй отряд.
Релиз об играх со швабрами привлёк внимание СМИ и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей в соцсетях. УФСИН уже удалило новость, но её сохранил кеш «Яндекса». Также фотография осталась в твиттере управления.
Спортивные достижения в колонии № 7 заменили на кулинарные. В реабилитационном центре при ИК женщины готовили солянку с секретом.
Между тем в самой службе исполнения наказаний исчезновение релиза объяснили техническими неполадками на сайте, который «подвисает в последнее время».
«Конечно, восстановят, — заверили в УФСИН издание «Подъём». — У каждого свои ассоциации. А так у нас осужденные не первый год играют в хоккей со швабрами. <… > Это больше развлекательное мероприятие, чем спортивное».