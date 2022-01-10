В Невском районе открылся новый детский садик

В Невском районе Петербурга на проспекте Обуховской Обороны открылся новый детский садик на 75 мест.

Как сообщают в Группе «Эталон», в торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Невского района Надия Спиридонова, начальник отдела образования района Любовь Чалганская, воспитатели и дети, которые будут посещать этот садик.



Встроенный садик открылся в рамках ЖК «Эталон на Неве». За прошлый год компания открыла в составе своих ЖК пять детских садиков в разных районах города.