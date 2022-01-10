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В Невском районе открылся новый детский садик

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В Невском районе Петербурга на проспекте Обуховской Обороны открылся новый детский садик на 75 мест.

Как сообщают в Группе «Эталон», в торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Невского района Надия Спиридонова, начальник отдела образования района Любовь Чалганская, воспитатели и дети, которые будут посещать этот садик.

Встроенный садик открылся в рамках ЖК «Эталон на Неве». За прошлый год компания открыла в составе своих ЖК пять детских садиков в разных районах города.

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Комментарии (2)

Артист ритуальных услуг
Это успех! Надо в честь строителей какую нибудь улицу назвать. Герои, чё!
shutnik78
здорово, ах их надо 37...
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