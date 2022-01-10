Заболеваемость пошла на спад: накануне было
Летальная статистика по России продолжает снижаться: 741 смерть за 24 часа против 763 вчера. В Петербурге за 24 часа зафиксировали смерть 62 человек от коронавируса (60 накануне).
Заболеваемость коронавирусом падает по России, но растет в Петербурге
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость пошла на спад: накануне было
Летальная статистика по России продолжает снижаться: 741 смерть за 24 часа против 763 вчера. В Петербурге за 24 часа зафиксировали смерть 62 человек от коронавируса (60 накануне).
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07 января 2022, 11:36Заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге и по России. Резкий подъем в Москве
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