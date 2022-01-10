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Заболеваемость коронавирусом падает по России, но растет в Петербурге

За последние сутки в России выявили 15 830 новых случаев коронавируса. Об этом 10 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость пошла на спад: накануне было 16 246 заразившихся. Но в Петербурге тенденция обратная: 1 419 случаев за 24 часа против 1 323 вчера. Город по-прежнему на втором месте в стране по этому показателю. На первом Москва с 2 778 заболевшими (3 274 накануне).

Летальная статистика по России продолжает снижаться: 741 смерть за 24 часа против 763 вчера. В Петербурге за 24 часа зафиксировали смерть 62 человек от коронавируса (60 накануне).

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Комментарии (8)

morfneo2
неужели непонятно? до тех пор пока бюджет будет выделять огромные средства на ковидные больницы и вакцины ничего не снизится. Медикам и фармбизнесу вообще выгодно чтобы это не заканчивалось никогда. а везут 80 процентов с подозрением на пневманию,и даже если ее можно дома купировать все равно везут,даже если тест сомнительный. а уж там человек однозначно хапнет корону.
IvanIhtiolog
ковид и снежные горы растут одновременно
Yuri_SPb
А вот напишу. По Нашему городу заболевших в 2.5 раза меньше, чем в конце ноября.
Вы то СМИ вроде хорошее, не кошмарьте людей.
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