Заболеваемость коронавирусом падает по России, но растет в Петербурге

Заболеваемость пошла на спад: накануне было 16 246 заразившихся. Но в Петербурге тенденция обратная: 1 419 случаев за 24 часа против 1 323 вчера. Город по-прежнему на втором месте в стране по этому показателю. На первом Москва с 2 778 заболевшими ( 3 274 накануне).

Летальная статистика по России продолжает снижаться: 741 смерть за 24 часа против 763 вчера. В Петербурге за 24 часа зафиксировали смерть 62 человек от коронавируса (60 накануне).

