Умер актер Боб Сагет из ситкома «Как я встретил вашу маму»

Стендап-комик, актер, режиссер и телеведущий Боб Сагет скончался на 66-м году жизни. Его тело нашли в номере отеля Ritz-Carlton в Орландо, куда он приехал в рамках своего тура.



Местный шериф 10 января сообщил, что следов насильственной смерти обнаружено не было. Следы наркотиков также отсутствовали.

