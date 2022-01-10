Умер актер Боб Сагет из ситкома «Как я встретил вашу маму»

Стендап-комик, актер, режиссер и телеведущий Боб Сагет скончался на 66-м году жизни. Его тело нашли в номере отеля Ritz-Carlton в Орландо, куда он приехал в рамках своего тура.
Местный шериф 10 января сообщил, что следов насильственной смерти обнаружено не было. Следы наркотиков также отсутствовали.
Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022
Боб Сагет известен по роли отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме «Полный дом», а также как ведущий телешоу Americaʼs Funniest Home Videos («Самые смешные домашние видео Америки»), выходившего с 1989 по 1997 год. Сагет выступил в роли рассказчика в популярном ситкоме «Как я встретил вашу маму».