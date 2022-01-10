Первый российский губернатор заболел коронавирусом в новом году

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев стал первым в 2022 году главой российского региона, который заразился коронавирусом. Об этом он сам 10 января сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
«В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР — получил положительный тест на COVID. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции», — написал Авдеев. Он уточнил, что пока работает дистанционно.
«Ещё раз обращаюсь к вам, уважаемые жители Владимирской области! Не думайте, что коронавирус обойдёт вас стороной. Как видите, никто от него не застрахован. Очень вас прошу, найдите время и вакцинируйтесь! И, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности!» — подытожил глава региона.