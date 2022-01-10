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Первый российский губернатор заболел коронавирусом в новом году

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Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев стал первым в 2022 году главой российского региона, который заразился коронавирусом. Об этом он сам 10 января сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР — получил положительный тест на COVID. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции», — написал Авдеев. Он уточнил, что пока работает дистанционно.

«Ещё раз обращаюсь к вам, уважаемые жители Владимирской области! Не думайте, что коронавирус обойдёт вас стороной. Как видите, никто от него не застрахован. Очень вас прошу, найдите время и вакцинируйтесь! И, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности!» — подытожил глава региона.

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Комментарии (5)

angel of death
держим пальцы крестиком и надеемся на сменяемость =)))))
266203200
С почином!
266456205
Если сам призывал к вакцинации и в статье этот факт обошли, то да, уколот был
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