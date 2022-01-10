Самая популярная порноактриса по версии Pornhub впервые стала мамой, отца ребёнка она не назвала

Порноактриса Лана Роудс, признанная в 2020 году сайтом Pornhub самой популярной исполнительницей, стала мамой. Фото с сыном она опубликовала в своем Instagram, назвав имя малыша — Майло.



О своей беременности Роудс сообщила в июне. Актриса не стала называть имя отца, однако фанаты подозревают, что ребенок у нее от бывшего бойфренда — промоутера и блогера Майкла Маджлака. Экс-возлюбленный помогал Лане все девять месяцев ее беременности. Малыш Майло появился на публике 9 января. На фото, которое опубликовано в Сети, мальчик лежит на груди мамы.

