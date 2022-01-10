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Самая популярная порноактриса по версии Pornhub впервые стала мамой, отца ребёнка она не назвала

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Порноактриса Лана Роудс, признанная в 2020 году сайтом Pornhub самой популярной исполнительницей, стала мамой. Фото с сыном она опубликовала в своем Instagram, назвав имя малыша — Майло.

О своей беременности Роудс сообщила в июне. Актриса не стала называть имя отца, однако фанаты подозревают, что ребенок у нее от бывшего бойфренда — промоутера и блогера Майкла Маджлака. Экс-возлюбленный помогал Лане все девять месяцев ее беременности. Малыш Майло появился на публике 9 января. На фото, которое опубликовано в Сети, мальчик лежит на груди мамы.

Фото: instagram.com
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Роудс начала карьеру в порноиндустрии в 2016 году. За 4 года она снялась в трех сотнях фильмов для взрослых, была награждена различными премиями. В 2019 и 2020 годах она становилась лучшей исполнительницей по версии Pornhub и XBIZ. Начиная с 2019 года прекратила сниматься в профессиональном порно, перейдя в сферу электронной коммерции. Сейчас Роудс пишет автобиографию и ведет кулинарный блог.

Фото: instagram.com

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Комментарии (12)

Жора__
А других новостей у вас нет?!!!
Modest_5e4ce41f7533b
Передаче ДНК надо пустить шапку по кругу, чтобы пригласить ее главной героиней.
killbeachtrash
Добропорядочная мать семейства....У каждой женщины есть свои тайны....
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