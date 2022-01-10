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Полиция нашла на Выборгском шоссе место притяжения игроманов

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В Петербурге полиция прикрыла подпольный игорный клуб. 10 января региональный главк показал кадры оперативной съемки. На них — десятки автоматов и компьютеры в темных залах.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 6 января управление по Выборгскому району получило сигнал о незаконной организации игровой деятельности в доме 5/3 по Выборгскому шоссе. Вечером сотрудники полиции при помощи спасателей уже ломали двери. Внутри обнаружились 35 игровых автоматов и 17 компьютеров.

пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

«На момент обыска в кассе обнаружено 100 тысяч рублей. В помещении находилось 6 игроков, двое администраторов и охранник указанного заведения. Все были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательств. По предварительной версии, заведение успело просуществовать месяц. В настоящее время устанавливается незаконный доход, полученный от этой деятельности, а также все соучастники данного преступления», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По материалам полиции следователи регионального ГСУ СК РФ уже возбудили уголовное дело. Статья соответствующая — «Незаконные организация и проведение азартных игр». Фигуранты — администраторы 36 и 37 лет, оба отпущены под подписку.

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Комментарии (1)

260569221
Где то убыло, а где то прибыло
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