В Подмосковье женщина насмерть задавила двухлетнего ребенка во время парковки

В Мытищах женщина за рулем автомобиля в процессе парковки насмерть задавила маленького ребенка. Двухлетний малыш выбежал на дорогу, и водитель его не заметила.



Инцидент произошел 9 января во дворе дома по улице Пионерская, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. «Женщина 1979 года рождения, управляющая автомобилем Nissan, совершила наезд на ребенка 2020 года рождения. Малолетний от полученных травм скончался на месте», — сообщает надзорное ведомство.



«Вести Подмосковья» уточняют, что машина наехала на ребенка, и его мать начала стучать по стеклу автомобиля. Малыш был под колесом, и чтобы его вызволить оттуда, женщине пришлось проехать вперед.

