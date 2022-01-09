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В Подмосковье женщина насмерть задавила двухлетнего ребенка во время парковки

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В Мытищах женщина за рулем автомобиля в процессе парковки насмерть задавила маленького ребенка. Двухлетний малыш выбежал на дорогу, и водитель его не заметила.

Инцидент произошел 9 января во дворе дома по улице Пионерская, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. «Женщина 1979 года рождения, управляющая автомобилем Nissan, совершила наезд на ребенка 2020 года рождения. Малолетний от полученных травм скончался на месте», — сообщает надзорное ведомство.

«Вести Подмосковья» уточняют, что машина наехала на ребенка, и его мать начала стучать по стеклу автомобиля. Малыш был под колесом, и чтобы его вызволить оттуда, женщине пришлось проехать вперед.

В ходе проверки Мытищинская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

8967
Виновен Nissan, поэтому следует вчинить иск компании на миллиард или два.
bluxer
такого типа аварии всегда устраивают женщины.
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