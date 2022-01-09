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Каждого россиянина грабят на миллион рублей в год. Депутат Госдумы прикинул ущерб от теневой экономики

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Каждый год Россия несет убытки от теневой экономике в размере 136 трлн, в пересчете на количество населения каждый гражданин теряет по миллиону рублей. Об этом 9 января ИА Regnum сообщил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.

«Мы теряем 136 трлн рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на всё население нашей страны, вместе с новорождёнными, то получается, что каждого человека грабили на 1 млн рублей в год», — сказал парламентарий.

Депутат сослался на данные Международного валютного фонда, согласно которым объем теневой экономики России составил 38% ВВП страны. Если вычесть из этой суммы недополученные налоги, выходит сумма в размере 15 трлн рублей, добавил Арефьев.

Для сравнения, оценка Росстата относительно объема теневой экономики в стране, как правило, значительно ниже оценки МВФ. Так, в 2020 году российское ведомство оценивало долю в 15–16% ВВП, а МВФ — 33,7% ВВП.

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Комментарии (31)

EdVed
Как-то даже неловко напоминать, но на что строить Дворец на Черном иоре и резиденцию на горе Фишт, помимо всего остального. "Никогда вампирам не дилось так хорошо, как при Путине",- сериал " Вампиры среднкй полосы", новогодняя серия.
firma
Если коммунист, прошлый или настоящий, шевелит губами — лжёт, бегите.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Ключевое слово - прикинул. Прибросил и вбросил.

Есть толковые ответственные лица в правительстве, которые не прикидывают и не вбрасывают, а достаточно точно вычисляют данный параметр по каждой отрасли.
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