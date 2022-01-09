Каждого россиянина грабят на миллион рублей в год. Депутат Госдумы прикинул ущерб от теневой экономики

Каждый год Россия несет убытки от теневой экономике в размере 136 трлн, в пересчете на количество населения каждый гражданин теряет по миллиону рублей. Об этом 9 января ИА Regnum сообщил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.



«Мы теряем 136 трлн рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на всё население нашей страны, вместе с новорождёнными, то получается, что каждого человека грабили на 1 млн рублей в год», — сказал парламентарий.

Депутат сослался на данные Международного валютного фонда, согласно которым объем теневой экономики России составил 38% ВВП страны. Если вычесть из этой суммы недополученные налоги, выходит сумма в размере 15 трлн рублей, добавил Арефьев.