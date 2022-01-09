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Прокуратура проверит больницу в Красноярском крае, в которой во время корпоратива медиков скончался пациент

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Прокуратура Красноярского края разбирается в обстоятельствах смерти пациента Лесосибирской межрайонной больницы. Об этом 9 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Родственники мужчины утверждают, что он не дождался операции, поскольку медики были на корпоративе.

Видео, снятое из-за стеклянной двери, на котором врачи отмечают Новый год в кабинете, распространилось накануне в социальных сетях. Утверждалось, что снял его сам скончавшийся мужчина и успел отправить родственникам. Якобы во время празднования мужчина ждал срочную операцию.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что видео снято родственниками пациента.

«По предварительной информации главного врача Лесосибирской межрайонной больницы, два события между собой не связаны, тем не менее министерством здравоохранения будет проведена тщательно проверка всего происходящего в этот период в медицинском учреждении, включая качество оказываемой медицинской помощи», — сообщили там.

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Комментарии (8)

AlBerkut
Ну кто и откуда снимал это в данном случае вторично. Хотя можно и установить ракурс съёмки, факт передачи видеофайла по сети и т.п.
Важно другое, находится ли в причинно-следственной связи 'корпоратив' с наступившими последствиями? Может это гуляли те, кто должен был делать операцию, а может и не они, да много чего может быть, а может и не быть...
chip1
Главное чтобы не как в 90-х!!
iigaza
Мёртвая рука!
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