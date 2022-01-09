Прокуратура проверит больницу в Красноярском крае, в которой во время корпоратива медиков скончался пациент

Прокуратура Красноярского края разбирается в обстоятельствах смерти пациента Лесосибирской межрайонной больницы. Об этом 9 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Родственники мужчины утверждают, что он не дождался операции, поскольку медики были на корпоративе.



Видео, снятое из-за стеклянной двери, на котором врачи отмечают Новый год в кабинете, распространилось накануне в социальных сетях. Утверждалось, что снял его сам скончавшийся мужчина и успел отправить родственникам. Якобы во время празднования мужчина ждал срочную операцию.

