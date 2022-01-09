В столице прогнозируют полуметровые сугробы. Последний раз такие видели во времена битвы за Москву

«В предстоящую неделю зима в Центральной России разыграется не на шутку. Понедельник ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9–14 миллиметров, что составляет 1/3 месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года — 10,2 миллиметра», — рассказал Тишковец.

Снежный апокалипсис прогнозируют синоптики в столице в ближайшую неделю. Полуметровые сугробы, каких не видели со времен битвы за Москву, снеговал и штормовой ветер. Подробности 9 января рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ко вторнику высота снежного покрова подрастет до 38–40 сантиметров, а северный ветер принесет порцию полярного холода. К концу рабочей недели сугробы достигнут полуметровой высоты, что вдвое больше положенной нормы.



«Последний раз в это время года так сильно Москву заносило снегом 80 лет назад — в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 см. При этом резко потеплеет», — отметили синоптики. Вместе с нулевой температурой в столицу придет штормовой ветер, который будет дуть со скоростью 15–20 метров в секунду, а показания барометров рухнут до аномально низких значений — 724 миллиметра ртутного столба.



За неделю в Москве выпадет весь январский объем снега, что может привести к снеговалу. Деревья будут падать под его тяжестью, также критическая нагрузка ляжет на кровли. Вероятны сбои в наземном и авиационном сообщениях.

