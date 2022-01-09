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В стройгородке под Петербургом рабочий размахивал пистолетом

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39-летнего мужчину задержали в деревне Бережки Волховского района после переполоха в стройгородке, где возводят объект для «Северного потока».

Как сообщает 9 января 47news, в полицию сообщение о ЧП на объекте поступило накануне около девяти утра. По предварительной информации, подсобный рабочий в пьяном виде спорил с коллегами, и в ответ на замечание вытащил пистолет и стал угрожать.

В отношении нарушителя спокойствия составили протокол о «мелком хулиганстве».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным издания, временный жилой объект стоит около площадке, где возводят газораспределительную станцию. Она в свою очередь будет объектом для газопровода «Северный поток».

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