В стройгородке под Петербургом рабочий размахивал пистолетом

39-летнего мужчину задержали в деревне Бережки Волховского района после переполоха в стройгородке, где возводят объект для «Северного потока».
Как сообщает 9 января 47news, в полицию сообщение о ЧП на объекте поступило накануне около девяти утра. По предварительной информации, подсобный рабочий в пьяном виде спорил с коллегами, и в ответ на замечание вытащил пистолет и стал угрожать.
В отношении нарушителя спокойствия составили протокол о «мелком хулиганстве».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным издания, временный жилой объект стоит около площадке, где возводят газораспределительную станцию. Она в свою очередь будет объектом для газопровода «Северный поток».