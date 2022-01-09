В петербургскую больницу увезли женщину, которая протестировала газовый баллончик на себе

Врачи НИИ скорой помощи спасают жительницу Московского района после отправления газом. Положение осложняет алкогольная интоксикация.



Как стало известно «Фонтанке» 9 января, скорая увезла 49-летнюю жительницу проспекта Космонавтов в стационар накануне около часа дня. Специалисты выявили у пациентки отравления парами газа, а также травму живота и интоксикацию этанолом.

По предварительной информации, соседка пострадавшей сообщила полиции, что женщина с 31 декабря находилась в запое. 8 января она якобы брызнула себе в рот из газового баллончика с целью опьянения. Но потом ей стало плохо.