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В петербургскую больницу увезли женщину, которая протестировала газовый баллончик на себе

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Врачи НИИ скорой помощи спасают жительницу Московского района после отправления газом. Положение осложняет алкогольная интоксикация.

Как стало известно «Фонтанке» 9 января, скорая увезла 49-летнюю жительницу проспекта Космонавтов в стационар накануне около часа дня. Специалисты выявили у пациентки отравления парами газа, а также травму живота и интоксикацию этанолом.

По предварительной информации, соседка пострадавшей сообщила полиции, что женщина с 31 декабря находилась в запое. 8 января она якобы брызнула себе в рот из газового баллончика с целью опьянения. Но потом ей стало плохо.

Проводится проверка.

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Комментарии (5)

Гражданкa
одно время казалось, что запойных в городе уже не осталось - как бывалоча, идешь по Большому проспекту, все трезвые, стоит свернуть на линии - они все тут красавцы... думалось, это влияние эпохи застоя и всё такое. Но нет. Трезвая жизнь людям по-прежнему не мила.
nawuha
Всё, страна отпостилась.
kоt-obormot
Значит, хорошие сапоги, надо брать.©
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