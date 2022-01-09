Двух юных угонщиков задержали в Петербурге. Один — бывалый, второй был пьян

Автомобиль был оборудован спутниковой сигнализацией, и сотрудники полиции смогли по геолокации определить, что «Форд» движется по территории Выборгского района области.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 9 января, в полицию Московского района накануне около 9 часов утра поступило заявление от 52-летнего мужчины об угоне его «Форда Мондео». По предварительной информации, машина пропала в период с 17 часов 7 января по 9 часов 8 января от дома 60/2 по Светлановскому проспекту.

Через час после заявления у дома 11 по улице Новая в Выборгском районе области силовики остановили угнанную машину. За рулем «Форда» был 19-летний ранее судимый мужчина.

Возбуждено уголовное дело об угоне.

В тот же день, но около 4 утра в полицию Центрального района обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что арендованный автомобиль «Рено Логан» пропал от дома 13 по Загородному проспекту. Водитель оставил его с включенным двигателем.

Наряд ГИБДД около пяти утра у дома 2 по Тверской улице остановил угнанный автомобиль, за рулем которого был нетрезвый 18-летний парень.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Угон). Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.