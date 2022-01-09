FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -12
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Петербургского тренера и двух воспитателей воры оставили без сережек и шуруповерта

1
Печать

В трех районах Петербурга полиция ищет воров, которые оставили без украшений и другого имущества сотрудников детских учреждений.

Как стало известно «Фонтанке» 9 января, накануне в полицию Кировского района около двух дня обратилась 33-летняя тренер центра физической культуры и спорта. Женщина вернулась домой в квартиру на проспект Народного Ополчения после трехдневного отсутствия и выяснила, что дверь взломана. Вор забрал всю наличку — 50 тысяч рублей, а также ювелирные украшения — кольца, браслеты, цепочки, а также набор ложек и вилок.

Сумму ущерба пострадавшая оценила в 200 тысяч рублей.

Примерно в это же время в полицию пришла 61-летняя воспитательница школы-интерната. Женщины также не было дома в квартире на Санкт-Петербургском шоссе три дня. Злоумышленник забрал из помещения на 3 этаже 5-этажного шуруповерт марки «Бош».

А около половины пятого в полицию Выборгского района обратилась 45-летняя воспитательница детского сада. Она уехала на каникулы из квартиры на улице Руднева 25 декабря. А когда вернулась, то выяснилось, что в помещении побывали чужие. Они забрали ноутбук, два золотых кольца и шкатулку с юбилейными монетами.

Ущерб пострадавшая оценила в 60 тысяч рублей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

261219711
как узнают , что дома не будет...богатств там явно нет, воры это знают, но знают об отсутствии хозяек и что нет квартиры хотя бы без вилок и ложек
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний