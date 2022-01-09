Петербургского тренера и двух воспитателей воры оставили без сережек и шуруповерта

Как стало известно «Фонтанке» 9 января, накануне в полицию Кировского района около двух дня обратилась 33-летняя тренер центра физической культуры и спорта. Женщина вернулась домой в квартиру на проспект Народного Ополчения после трехдневного отсутствия и выяснила, что дверь взломана. Вор забрал всю наличку — 50 тысяч рублей, а также ювелирные украшения — кольца, браслеты, цепочки, а также набор ложек и вилок.

Сумму ущерба пострадавшая оценила в 200 тысяч рублей.

Примерно в это же время в полицию пришла 61-летняя воспитательница школы-интерната. Женщины также не было дома в квартире на Санкт-Петербургском шоссе три дня. Злоумышленник забрал из помещения на 3 этаже 5-этажного шуруповерт марки «Бош».

А около половины пятого в полицию Выборгского района обратилась 45-летняя воспитательница детского сада. Она уехала на каникулы из квартиры на улице Руднева 25 декабря. А когда вернулась, то выяснилось, что в помещении побывали чужие. Они забрали ноутбук, два золотых кольца и шкатулку с юбилейными монетами.

Ущерб пострадавшая оценила в 60 тысяч рублей.