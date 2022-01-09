Дмитрий Радченко: «Можно что угодно говорить про ресурсы «Газпрома», но в «Зените» очень тяжело работать тренеру»

Почему Дзюба все еще тот

— Давайте начнем с местных событий. У Семака в «Зените» четвертый сезон. Три чемпионства подряд уже есть и где-то впереди маячит четвёртое. Всё отлично?

— Три чемпионства подряд — это однозначно достижение. Никто и никогда в «Зените» не добивался подобного результата. Это показывает уровень тренерский работы. Команда играет, команда прогрессирует, и если в конце этого сезона будет покер, то это вообще просто супер. Многие могут говорить что угодно про ресурсы «Газпрома». В такой команде, как «Зенит», очень-очень тяжело работать тренеру. Давление сумасшедшее. Так что нужно отдать должное Семаку и его тренерскому штабу.



— Какие конкретно действия Семака и его тренерского штаба помогли после нескольких лет без результата добиться подобных успехов?

— Во-первых, это хорошая, именно хорошая, обстановка в команде. Это очень важно, потому что футбол — это командная игра. Неважно — на тренировке или в игре, или вне футбола. Мы видим, что у «Зенита», по сравнению с другими командами, нет разногласий: ни с руководством клуба, ни внутри команды. Это единый коллектив. Плюс классные футболисты. Отсюда и результат. Я уже очень давно не слышал, чтобы внутри коллектива были какие-то проблемы у «Зенита».

— А как же эта история противостояния Семака и Дзюбы?

— Мне кажется, это надуманная история. Всегда есть какие-то рабочие моменты. Но я уверен, что Семак с Дзюбой всегда найдут компромисс, общее решение. Потому что и сам Семак понимает, что Артём Дзюба — очень много сделал для того, чтобы команда выиграла три чемпионства подряд.

— И все-таки один важный момент: Дзюба все еще тот?

— Ой, про Дзюбу очень много говорят. Слышал, что он стал спортсменом номер 1 в России по медийности…



— Да, самого Хабиба Нурмагомедова обошёл.

— Представляешь, какое это достижение в современном мире? И говорить, тот он или не тот... Я все время вспоминаю и его прошлые сезоны. Были моменты Артема, когда он не забивал, по-моему, 12 или 13 туров подряд. А потом вышел, по-моему, в Краснодаре и забил важнейший мяч, и «Зенит» стал чемпионом. Так что у каждого футболиста есть периоды, когда он, может, находится не в лучшей форме. Но в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, сейчас — идет на втором месте. Лично для меня на данный момент Дзюба — номер 1 центрфорвард в России.

— Слуцкий, который знает Артема как никто другой, недавно сказал: «Если тренер не рассчитывает на Дзюбу, он всю свою силу непроизвольно пустит на разрушение». А так как в «Зените» Артем сейчас, очевидно, не самый главный фаворит, возникает опасная ситуация?

— Ну, не думаю, что Артём будет как-то именно разлагать коллектив. Мы знаем, что он действительно авторитетный спортсмен. Это однозначно. Но чтобы он специально что-то как-то делал, чтобы развалить коллектив... Я думаю, вряд ли. Он довольно-таки опытный игрок. Мне кажется, наоборот, его больше будет подзадоривать то, что он не попадает в состав на какой-то матч. Что мы видели уже неоднократно. Он выходил на замену и забивал.



— В этой связи очень интересны последние трансферные новости о том, что в «Зенит» переходит из «Крыльев Советов» нападающий Иван Сергеев. Похоже, что скоро об этом объявят официально. На ваш взгляд, это реальное усиление или это способ как раз взбодрить нападающих петербургской команды?

— Не думаю, чтобы «Зенит» покупал футболистов, чтобы кого-то взбодрить. Понятно, что Сергеев проводит очень хороший сезон, как и предыдущий. Это забивной форвард в отличной форме. Но «Зенит» — это команда, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Здесь очень высокая конкуренция. Сергееву будет очень непросто.

— Особенно с учетом той истории, когда Дзюба поспорил с Геничем, что Сергеев не забьёт даже 8 голов в российской Премьер-лиге. Это, очевидно, почва для конфликта внутри коллектива и нездоровой конкуренции.

— Конкуренция всегда только помогала. Так что будет интересно посмотреть, как будут конкурировать друг с другом Сергеев и Дзюба.

— Подводя итог по теме «Зенита», я хочу еще раз повторить свой вопрос, на который не услышал ответа: у «Зенита» все отлично?



— Конечно. Нет никаких проблем. Лишь в отдельных играх случается недооценка соперника. Но когда «Зенит» на 100 процентов готов к матчу, на 100 процентов выкладывается, конкурентов у него нет однозначно. Что показали матчи с «Динамо», что показал матч со «Спартаком». Индивидуально у петербуржцев очень сильные игроки, на голову сильнее конкурентов.

— Что тогда происходит с «Зенитом» в Лиге чемпионов? Ведь были периоды при Виллаше-Боаше, при Спалетти, когда во внутреннем чемпионате дела не всегда складывались хорошо, но в Европе выступали и получше.

— Да, такая проблема действительно существует. Эту проблему видит и руководство клуба, и, конечно, все болельщики, и все жители Петербурга. Но пока так получается, что наши ожидания не оправдываются. Но это очень хороший показатель, потому что мы видим, на каком уровне сейчас находятся команды, которые участвует в Лиге чемпионов. К этому уровню нужно стремиться. По-моему, Семак неоднократно говорил: чтобы нам конкурировать в Лиге чемпионов, нужно приобретать 3–4 именно топовых футболистов. Но на данный момент это очень-очень тяжело сделать.



— То есть, грубо говоря, не хватает современных Халка и Витселя?

— Да, это были игроки, конечно, топ уровня.

Где конкуренты «Зенита»?

— Есть популярное мнение, что не «Зенит» сделал что-то, чтобы выиграть три чемпионства подряд, а что уровень чемпионата России в последние годы сильно снизился. Что же произошло с конкурентами «Зенита»?

— Это то, о чем я говорил ранее. У «Зенита» всё хорошо внутри. Есть четкая стратегия, хорошие руководители, и поэтому есть результат. А другие команды... Наверное, мы говорим в первую очередь про «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». У них идёт какая-то непонятная текучка. Когда мы вспоминаем эти клубы, мы мало говорим о футболе, зато много о внутренних проблемах. Пока они их не решат, так оно и будет, однозначно. Поэтому так кажется, что наш чемпионат сейчас находится не на том уровне, на котором был раньше, и реальных конкурентов у «Зенита» пока не вижу. К моему большому сожалению.

— Давайте немного по конкретным эпизодам пройдемся. «Спартак» — со стороны всё, что там происходит, похоже на плохое реалити-шоу. В чем у них проблемы?



— В руководстве, конечно. Болельщикам «Спартака» очень обидно все это наблюдать. Пока руководству не удастся решить свои проблемы, ничего не изменится. Непонятные трансферы, непонятные кадровые решения, разные другие моменты.

— Для вас же «Спартак» — это не чужая команда. Вы лично насколько близко все это воспринимаете?

— Конечно, меня это тоже расстраивает. Я со «Спартаком» выиграл первые золотые медали, получал очень много эмоций. Мы обыгрывали «Реал». Это все останется со мной на всю жизнь. Этот клуб для меня не безразличен, но от того «Спартака», в котором играл я, не осталось ничего. Осталось только название и верные болельщики. Всё.

— Леонид Федун — насколько велика его роль в том, что происходит в «Спартаке»? И настал ли момент, когда ему пора продать клуб более эффективному владельцу?

— Федуна я лично не знаю и ничего о нём говорить не могу. Но это президент, который должен принимать правильные решения. Люди, которыми он себя окружил в клубе, пока действуют неэффективно. Надо понимать, что у самого Федуна, помимо «Спартака», много других дел, но он должен принимать правильные решения хотя бы касательно людей, которых он ставит во главе клуба. На данный момент я вижу, что те решения, которые принимает, может быть, не Федун, а Федун вместе со своим окружением, они очень и очень странные во многих моментах.

— Хорошо. Может быть «Динамо» — это новая растущая сила в российском футболе?

— Хорошо, что появилась такая команда. У «Динамо» поменялся вектор развития, и пока это приносит какие-то плоды. Мне нравится наблюдать за их прогрессом, за стратегией развития клуба. Они сделали ставку на молодых футболистов, своих воспитанников. Если они продолжат в том же духе, может получиться очень сильный клуб. Мне бы этого очень-очень хотелось бы. При этом я не верю, что на текущий момент они смогут пройти вторую половину сезона на таком же уровне. Вряд ли у них получится ввязаться в борьбу за чемпионство с «Зенитом».

Что сделал Карпин

— Сейчас, наверное, спустя полгода, можно как-то проанализировать более или менее с холодной головой: нужно ли было увольнять Черчесова?

— Какие-то изменения назревали. Мне кажется, что уход Черчесова пошёл на пользу сборной. Черчесов — это человек, который гнет свою линию до конца. Я имею ввиду схему игры и другие моменты. Он не прислушивался к другим. Но такой у него характер. Часто это не так уж и плохо. Но сборной в тот момент нужны были перемены.

— Вам не кажется странным, что решение об его отставке было принято не на основе результатов, а после того самого интервью, где он называл себя полевым командиром и сделал ряд других сомнительных заявлений?

— Думаю, здесь больше рабочие моменты всё-таки. А вы говорите о каких-то сплетнях.

— Почему сплетнях. Прослеживается четкая взаимосвязь. После провала на Евро-2020 руководство РФС выразило полную поддержку Черчесову. Но стоило ему дать это интервью, и его карьера в сборной закончилась в считанные дни.

— Нет, я так не думаю. У Черчесова и у наших руководителей, у Дюкова, было полное понимание и взаимодействие. Однозначно. Не думаю, что это повлияло как-то кардинально на его увольнение. Я в это не верю.

— Допустим. Что изменил Карпин в сборной?

— Мы увидели в сборной новых людей, новый стиль игры. И это полностью заслуга Карпина, что все это удалось сделать за такой короткий период времени. Лично для меня это стало большим сюрпризом. Он молодец.

— После, мягко говоря, неубедительного матча с Хорватией, когда сборная России лишилась шансов на прямой выход на чемпионат мира, есть сомнения, что что-то изменилось.

— Просто был эмоциональный всплеск после прихода Карпина. Никто не думал, что наша сборная в такой труднейшей ситуации едва не выйдет напрямую на чемпионат мира. Многие считали, что даже в стыки не попадаем. Но то, что совсем ничего не изменилось, нет, я не согласен. Я сужу по стилю игры, по схеме, по футболистам и так далее.

— И тут в нашем разговоре снова всплывает фамилия Дзюбы. Еще один конфликт Дзюба — Карпин. Здесь вы на чьей стороне?

— Ни на чьей. Это тоже надуманная история. Об этом и Карпин говорил, и Артём Дзюба. Да, какие-то давнишние истории недопонимания у них были. Но это сборная. Какие конфликты могут быть?

— Слушайте, ну у нас здесь есть довольно-таки выстроенная сюжетная линия. Между Карпиным и Дзюбой был конфликт со времен «Спартака». Дзюба говорил, что никогда ему не подаст руки. Когда Карпин возглавил сборную, они встречались в Петербурге в отеле, говорили полтора часа. Вроде как пожали друг другу руки. А потом Карпин не вызвал Дзюбу, сославшись на его недостаточную форму. Потом он все-таки его вызывает, но уже не приезжает сам Дзюба, говоря, что он не готов. Все это выливается в череду публичных комментариев, в одном из которых Карпин говорит, что поставил для себя точку в этом вопросе.

— Вернемся к их встрече в отеле. Они же пожали друг другу руки?

— Да, но что-то потом пошло не так.

— Всё так пошло, я думаю. Всё пошло так. Уверен, рано или поздно они договорятся. Карпин четко обозначил свою позицию: двери сборной открыты всем. Если Дзюба будет в хорошей форме, будет регулярно выходить в основном составе «Зенита» и играть эффективно, то он будет играть и в сборной. Вот и всё.

— Но Дзюба забивает, а Карпин его всё равно не вызывает. Это как объяснить?

— Ну а как Карпин может вызывать Дзюбу, если у него уже сформирован состав. Это значит, надо от кого-то отказываться. В тот момент, когда Дзюба был не в лучшей форме, шли самые важные игры. На них вызывались другие ребята, их наигрывали, они и остались. Это нормальная ситуация.

— Философский вопрос. Почему мы продолжаем расстраиваться из-за результатов сборной и наших клубов в Европе, если, объективно говоря, наш футбол сейчас далек от уровня топовых сборных и клубов.

— Да, так и есть. Мы все это видим. Просто футбол — это вид спорт номер 1. И нам хочется большего. Наверное, главная проблема — переход из юношеского во взрослый футбол. Я вот недавно смотрел, как играла сборная 2004 года. Наши 17-летние мальчишки обыгрывали Германию и в целом выглядели не хуже. Но что происходит потом? Вот с этим нужно разбираться, конечно.

— А у вас есть ответ на этот вопрос?

— На данный момент у меня ответа нет.

— Ваше поколение пусть, грубо говоря, не выигрывало чемпионаты мира и Европы, но вы смотрелись достойно на международном уровне. Что вас отличает от сегодняшних мальчишек?

— Трудно сказать. Наверное, дело в том, что мировой футбол ушёл вперед. А мы так и остались на прежнем месте. Футбол стал быстрее, физически мощнее. Хотя в 90-е старшее поколение нам тоже говорило: «Вот, мы играли, а вы...». Хотелось бы двигаться быстрее.

— Может, отмена лимита поможет? Но в этом году у футбольного руководства опять не хватило то ли смелости, то ли административного ресурса для этого. Доживем ли мы когда-то до этого или нет?

— Мое мнение однозначно: лимит должен быть, и он должен быть жесткий. Я сам через это прошёл, когда уезжал в испанский чемпионат. Там был жесткий лимит на легионеров: три иностранца на поле и четвертый — на скамейке. Я считаю, что у нас нужно так же сделать. Со мной многие не согласны, но это один из реальных способов, как выйти из той ситуации, в которой мы оказались. Отмена лимита сделает только хуже.

— А как же конкуренция?

— Вы считаете, к нам будут приезжать топовые иностранцы? К нам будут приезжать какие-нибудь чехи и сербы, которые не лучше наших футболистов. Нужно заниматься развитием собственных воспитанников. Конкуренция, о которой все говорят, это выдуманная история. К сожалению, в нашем футболе стало слишком много политики и грязного бизнеса.

— Почему бизнес грязный?

— Потому, что я не вижу по многим иностранным футболистам в нашем чемпионате, чем они лучше местных.

Зачем FAN ID

— В конце года большое обсуждение шло вокруг FAN ID. В итоге закон приняли практически в первоначальном виде, против которого большинство фанатов было резко против. Ваше мнение: зачем это и нужен ли такой закон в принципе?

— Мнение двоякое. Я много разговаривал с болельщиками. Конечно же, они не одобряют эту идею, которая принимается в одностороннем порядке. Их не слышат. Мы должны все понимать, что футбол — это для зрителя в первую очередь. Поэтому нужно обязательно прислушиваться к болельщикам и к фанатскому движению. Нужно искать компромисс. Мы всё время пытаемся что-то взять с Запада, но нужно понимать, что у нас совершенно другой менталитет. К примеру, в Италии тоже пытались ввести что-то подобное, но тифози были резко против. В итоге власти к ним прислушались и вернули все как было. Пока мы не попробуем, трудно тут что-то сказать. Но то, что посещаемость будет меньше — это однозначно.

— Насколько FAN ID в принципе был нужен? Все-таки беспорядков на российских аренах уже давно не было.

— С кем я общался, дают однозначный ответ — нет, не нужен. Очень мало, наверное, только 10 процентов за. У нас достаточно на стадионах секьюрити и камер... Даже сейчас, чтобы попасть на стадион, нужно сколько кордонов пройти. Мне кажется, этого достаточно.

— Фанаты уже высказались, что они принципиально не будут оформлять FAN ID. И если ничего не изменится, то клубы, получается, останутся без активной поддержки. Готовы вы к футболу практически в тишине?

— Нет. Конечно, не готов. Например, без Виража я вообще плохо представляю «Зенит» — без их баннеров, без их поддержки, без их песен. Не зря у «Зенита» нет 12 номера. 12 номер — это болельщики. Власти должны понимать это всё.

Футбол или биатлон?