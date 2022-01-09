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На юге Петербурга угнали машину такси, но водитель вовремя вспомнил о сигнализации

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Угонщика-грабителя ищут в Московском районе после пропажи «Хёндэ».

Как стало известно «Фонтанке» 9 января, накануне около семи утра в полицию обратился 26-летний водитель «Яндекс.Такси». Он сообщили, что на него напал неизвестный у дома 110 по Варшавской улице. Мужчина несколько раз ударил его по лицу, после чего сел в его автомобиль «Хёндэ Элантра» и уехал в сторону площади Победы.

В Петербурге был объявлен план «Перехват». Таксист в свою очередь смог заблокировать движение машины с помощью сигнализации.

«Хёндэ» нашли у дома 100 по Краснопутиловской улице. Из автомобиля пропал кошелек водителя, в котором было 27 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

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Комментарии (3)

VKuser460175249
про 27 000 это смешно)))
сейчас 80% пассажиров платят картой, откуда у таксёра с собой столько денег?
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