На юге Петербурга угнали машину такси, но водитель вовремя вспомнил о сигнализации

Угонщика-грабителя ищут в Московском районе после пропажи «Хёндэ».



Как стало известно «Фонтанке» 9 января, накануне около семи утра в полицию обратился 26-летний водитель «Яндекс.Такси». Он сообщили, что на него напал неизвестный у дома 110 по Варшавской улице. Мужчина несколько раз ударил его по лицу, после чего сел в его автомобиль «Хёндэ Элантра» и уехал в сторону площади Победы.

В Петербурге был объявлен план «Перехват». Таксист в свою очередь смог заблокировать движение машины с помощью сигнализации.