Директор петербургского паба обвинил итальянского шеф-повара в краже 1,2 млн рублей

Полиция Центрального района ищет повара-иностранца после заявления о краже 1,2 млн рублей из квартиры на Мытнинской улице.



Как стало известно «Фонтанке» 9 января, накануне в полицию поступило сообщение от 45-летнего директора паба на 2-й Советской улице. Он заявил о краже из квартиры на Мытнинской улице и даже назвал имя возможного преступника.

По предварительной информации, потерпевший был уверен, что вечером 7 января 45-летний гражданин Италии, который уже несколько лет работает в Петербурге шеф-поваром, проник в его квартиру на пятом этаже семиэтажки и унес с собой сейф. В нем якобы было 1,2 млн рублей.