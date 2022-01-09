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Директор петербургского паба обвинил итальянского шеф-повара в краже 1,2 млн рублей

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Полиция Центрального района ищет повара-иностранца после заявления о краже 1,2 млн рублей из квартиры на Мытнинской улице.

Как стало известно «Фонтанке» 9 января, накануне в полицию поступило сообщение от 45-летнего директора паба на 2-й Советской улице. Он заявил о краже из квартиры на Мытнинской улице и даже назвал имя возможного преступника.

По предварительной информации, потерпевший был уверен, что вечером 7 января 45-летний гражданин Италии, который уже несколько лет работает в Петербурге шеф-поваром, проник в его квартиру на пятом этаже семиэтажки и унес с собой сейф. В нем якобы было 1,2 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (6)

Serg_I
Коза Ностра... а не кванто коста!
Otkating
Настоящие итальянцы носят деньги только в сейфах.
feinrir
Помнится, во время чемпионата мира по футболу 2018, был случай, что группа армян представлялась аргентинцами, и таким образом обманули нескольких туристок :)
Возможно, этого "итальянца" следует искать где-нибудь в Махачкале или Сочи.
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