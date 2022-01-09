В Петербурге полицейские стреляли на КАД, чтобы остановить нарушителя

Как сообщили «Фонтанке» 9 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около 11 утра наряд ГИБДД попытался остановить автомобиль, который ехал с выключенными фарами, у дома 2 по улице Центральная в поселке Малая Ижора Ломоносовского района. Водитель «Шкоды» не только проигнорировал требование об остановке, но и увеличил скорость в попытке сбежать.



Погоня получилась короткая: уже через 20 минут на 128 километре внутреннего кольца КАД инспектор ГИБДД выстрелили в воздух из табельного оружия «ПМ». «Шкода» остановилась. 32-летний водитель был доставлен в ОМВД России по Кронштадтскому району.