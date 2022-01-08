В Ленобласти водитель внедорожника погиб после столкновения со столбом

На трассе в Приозерском районе Ленинградской области внедорожник влетел в бетонный столб. Как сообщает 47news 8 января, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, авария произошла около половины четвертого дня в поселке Запорожское.

Volkswagen въехал в столб на трассе Запорожское — Приозерск. Судя по снимкам, оказавшимся в распоряжении редакции, автомобиль обнаружили в кювете — он снес бетонное ограждение.



По данным правоохранителей, тело водителя зажало в машине, он скончался. На данный момент личность водителя и обстоятельства происшествия устанавливают.