Угнать за 65 секунд. На видео попало, как в Гатчине «маэстро угона» уводит Porsche за минуту

Черный Porsche Cayenne, принадлежащий энергетику из Вологды, угнали с подземной парковки ТЦ «Кубус» в Гатчине. 47News 8 января удалось раздобыть записи с камер наблюдения, которые показывают, как работал «маэстро-угонщик».
Сам инцидент произошел еще 6 января. По записи видно, что в 16:10 владелец покинул автомобиль, в последний раз сфотографировал свой Porsche (возможно, для того, чтобы не забыть, где припарковался) и уходит. Спустя ровно 10 минут появляется злоумышленник. Человек в капюшоне и маске уверенно садится в автомобиль, который ему приветливо моргает. На это уходит 8 секунд. Еще 15 — и машина заводится. Спустя 25 секунд Porsche уезжает. На всё про всё у «маэстро угона» уходит 1 минута и 5 секунд. Он проезжает прямо под камерой, но его лица не видно — только рука.
47news.ru
Как сообщил полиции владелец, приехавший в Петербург на праздники отдохнуть, второй ключ лежит у него дома в Вологде.
Как предполагают журналисты 47news, угонщик мог использовать так называемую «удочку» — радиоэлектронный прибор для сканирования сигнала с автомобильного ключа. Его часто применяют для угона машин премиум-класса. Обычно такие машины открываются, когда владелец просто берется за ручку, если ключ-таблетка лежит у него в кармане. Угонщик следует за собственником с «удочкой» и таким образом «удлиняет» сигнал от брелока. Второй злоумышленник в этот момент открывает дверь и садится в машину. Стоимость подобного комплекта составляет около 50 тыс. долларов.
47news.ru