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Угнать за 65 секунд. На видео попало, как в Гатчине «маэстро угона» уводит Porsche за минуту

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Черный Porsche Cayenne, принадлежащий энергетику из Вологды, угнали с подземной парковки ТЦ «Кубус» в Гатчине. 47News 8 января удалось раздобыть записи с камер наблюдения, которые показывают, как работал «маэстро-угонщик».

Сам инцидент произошел еще 6 января. По записи видно, что в 16:10 владелец покинул автомобиль, в последний раз сфотографировал свой Porsche (возможно, для того, чтобы не забыть, где припарковался) и уходит. Спустя ровно 10 минут появляется злоумышленник. Человек в капюшоне и маске уверенно садится в автомобиль, который ему приветливо моргает. На это уходит 8 секунд. Еще 15 — и машина заводится. Спустя 25 секунд Porsche уезжает. На всё про всё у «маэстро угона» уходит 1 минута и 5 секунд. Он проезжает прямо под камерой, но его лица не видно — только рука.

47news.ru

Как сообщил полиции владелец, приехавший в Петербург на праздники отдохнуть, второй ключ лежит у него дома в Вологде.

Как предполагают журналисты 47news, угонщик мог использовать так называемую «удочку» — радиоэлектронный прибор для сканирования сигнала с автомобильного ключа. Его часто применяют для угона машин премиум-класса. Обычно такие машины открываются, когда владелец просто берется за ручку, если ключ-таблетка лежит у него в кармане. Угонщик следует за собственником с «удочкой» и таким образом «удлиняет» сигнал от брелока. Второй злоумышленник в этот момент открывает дверь и садится в машину. Стоимость подобного комплекта составляет около 50 тыс. долларов.

47news.ru

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Комментарии (17)

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... фотографировал ? .... подтверждал целостность сдаваемого по договорняку товара или сбросил фото где искать ?
VKuser122709305
Все дети этих кричат на каждом "углу", как их папы справедливо и бедно живут..
Михаил Петров-Водкин
Полицай из Вологодского ГУВД записал авто на дедушку-энергетика.
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