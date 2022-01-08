Угнать за 65 секунд. На видео попало, как в Гатчине «маэстро угона» уводит Porsche за минуту

Черный Porsche Cayenne, принадлежащий энергетику из Вологды, угнали с подземной парковки ТЦ «Кубус» в Гатчине. 47News 8 января удалось раздобыть записи с камер наблюдения, которые показывают, как работал «маэстро-угонщик».



Сам инцидент произошел еще 6 января. По записи видно, что в 16:10 владелец покинул автомобиль, в последний раз сфотографировал свой Porsche (возможно, для того, чтобы не забыть, где припарковался) и уходит. Спустя ровно 10 минут появляется злоумышленник. Человек в капюшоне и маске уверенно садится в автомобиль, который ему приветливо моргает. На это уходит 8 секунд. Еще 15 — и машина заводится. Спустя 25 секунд Porsche уезжает. На всё про всё у «маэстро угона» уходит 1 минута и 5 секунд. Он проезжает прямо под камерой, но его лица не видно — только рука.