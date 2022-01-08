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У метро «Пионерская» загорелся ларек. Тушить пламя приехали три пожарные машины

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В Приморском районе Петербурга, вблизи станции метро «Пионерская», 8 января воспламенился ларек. Об этом «Фонтанке» рассказала местная жительница.

«У меня дочка из окна увидела, будто горит что-то на стройке. Позже мы возвращались из магазина и заметили, что ларек полностью выгорел. Было несколько пожарных машин и скорая помощь, до сих пор стоят на месте», — добавила горожанка.

Фото: читатель «Фонтанки»
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Как сообщили в городском МЧС, возгорание произошло около дома 24 на Коломяжском проспекте, об инциденте стало известно в 16:23. Прибывшие на место спасатели тушили ларек размером 2х6 метров, он полностью выгорел.

Спустя более чем 40 минут возгорание ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. С огнем боролись 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Фото: читатель «Фонтанки»
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Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (6)

***_555
Афганвет?
hayalci33
А теперь внимание вопрос: куда смотрела администрация Приморского района? Явно там этот ларек без разрешения стоял.
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