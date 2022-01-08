«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» по ошибке нарисовал петербуржцам «задолженность» за «добровольное страхование»

В компании уточнили «Фонтанке» 8 января, что технический сбой не повлиял на расчет начислений, и сумма страховки не включена в итоговую к оплате. Сумма, которая выводится «К оплате» остается корректной. В ближайшее время, в крайнем случае завтра, программисты уберут страховку из общей суммы задолженности в личном кабинете и уберут слово «задолженность» из личного счета, пообещали в компании.



«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» просит жителей Санкт-Петербурга игнорировать ложные сообщения в соцсетях о необходимости письменного отказа от страхования. Услуга является добровольной и не включается в общий счет без желания собственника», — добавили в компании.

