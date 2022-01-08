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«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» по ошибке нарисовал петербуржцам «задолженность» за «добровольное страхование»

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» разослал петербуржцам новые квитанции за декабрь, в которых появилась графа о «добровольном страховании» жилья. Услуга оказывается по желанию, но из-за ошибки в личном кабинете в счете за декабрь 2021 года у некоторых появилась «задолженность».

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В компании уточнили «Фонтанке» 8 января, что технический сбой не повлиял на расчет начислений, и сумма страховки не включена в итоговую к оплате. Сумма, которая выводится «К оплате» остается корректной. В ближайшее время, в крайнем случае завтра, программисты уберут страховку из общей суммы задолженности в личном кабинете и уберут слово «задолженность» из личного счета, пообещали в компании.

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» просит жителей Санкт-Петербурга игнорировать ложные сообщения в соцсетях о необходимости письменного отказа от страхования. Услуга является добровольной и не включается в общий счет без желания собственника», — добавили в компании.

Оформить страховку можно только по желанию потребителя на один календарный месяц с 1-го числа месяца, следующего за месяцем внесения платы за страхование. Автоматического продления нет.

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Комментарии (47)

Параллакс
Это что, в Казахстане отменили повышение тарифов и цен на ГСМ.
SSGHQ
Только благодаря обнародованию этой дикой информации удалось избежать страхования!
265116337
Пользуются тем, что многие:1-оплачивают квитанции не глядя(а там мелко-мелко написано) всю сумму-потом удивляются,2-тем, что пенсионеры до сих пор идут в конторы. Есть ЛК-там и оплачивать ТОЛЬКО за электричество-в чем проблема?
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