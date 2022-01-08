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В Петербурге и Ленобласти начали работать точки приема новогодних елок. Их используют как подкормку и подстилку

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В Петербурге и Ленинградской области начали работать точки приема новогодних елок. Ели, сосны и пихты — как целые деревья, так и ветки, — превращают в щепу и отдают конным клубам, а также центрам и приютам для животных, где ее используют в качестве подкормки и подстилки.

На карте акции «Елки, палки и щепа» на сайте проекта можно увидеть пункты, которые функционируют сегодня. Там же указано время их работы и контакты организаторов.

Петербуржцев и жителей Ленинградской области просят придерживаться правил, которые помогут дать деревьям вторую жизнь. Граждан просят обязательно очистить растения от мишуры, блесток и скотча, а также удостовериться, что они не обработаны искусственным снегом. Ткань, полиэтилен и мешковина, использованные во время транспортировки, нужно убрать самостоятельно.

«Прием деревьев на пунктах осуществляется только от физических лиц, по вопросу утилизации нераспроданных елей или иных крупных партий от юридических лиц связывайтесь с организаторами акции», — гласит запись на сайте.

Проект «Елки, палки и щепа» существует уже шесть лет, акцию проводит экодвижение «Мусора.Больше.Нет» и АНО «Экологические добровольческие проекты». В 2021 году удалось собрать рекордные 6 000 деревьев.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Переработают в топливные брикеты и продадут по 150-200 рублей за упаковку..
angel of death
лучше бы точки приёма б/у одежды открывали в помощь тех, кто на улицах
рваные штаны, рваные футболки, рваные куртки, рваные ботинки - всё это тоннами выбрасывают граждане в помойки, в то время, как людям, оказавшимся на улице, нечего носить...
и всем как-то же пофиг.... ибо каждый смотрит только в свой монитор...
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