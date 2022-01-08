В Петербурге и Ленобласти начали работать точки приема новогодних елок. Их используют как подкормку и подстилку

В Петербурге и Ленинградской области начали работать точки приема новогодних елок. Ели, сосны и пихты — как целые деревья, так и ветки, — превращают в щепу и отдают конным клубам, а также центрам и приютам для животных, где ее используют в качестве подкормки и подстилки.



На карте акции «Елки, палки и щепа» на сайте проекта можно увидеть пункты, которые функционируют сегодня. Там же указано время их работы и контакты организаторов.



Петербуржцев и жителей Ленинградской области просят придерживаться правил, которые помогут дать деревьям вторую жизнь. Граждан просят обязательно очистить растения от мишуры, блесток и скотча, а также удостовериться, что они не обработаны искусственным снегом. Ткань, полиэтилен и мешковина, использованные во время транспортировки, нужно убрать самостоятельно.

