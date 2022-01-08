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Умер чемпион по тяжелой атлетике Олимпиады-80

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Олимпийский чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Виктор Мазин скончался на 68-м году жизни. Об этом 8 января сообщает профильная федерация.

Фото: rfwf.ru
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«8 января ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Мазин. Тяжелая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил Виктора Ивановича. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Фото: rfwf.ru
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Виктор Мазин был обладателем Кубка СССР 1978 года, чемпионом страны 1980-го, а также мировым рекордсменом в рывке в 1980 году. На летней Олимпиаде в Москве Мазин выиграл золотую медаль в весе до 60 кг и установил новый рекорд в рывке — 130 кг, а также рекорд для штангистов полулегкого веса — 290 кг.

Фото: rfwf.ru
Фото: rfwf.ru

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Комментарии (3)

angel of death
а давайте ещё больше всякого рода псевдо-новостей в вашем издании выпускать - 123 года со смерти Петра 3, 241 год со смерти Екатерины Невеликой, и т.д. и т.п.
СМИ - от слова НОВОСТИ... а для летальной статистики заведите себе колонку: "хронология смертности"....
bluxer
А у меня жим лёжа максимально был 105 раза на три.
Приседал не больше 140.
Спина болела на столе, спина болела.
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