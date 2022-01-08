Умер чемпион по тяжелой атлетике Олимпиады-80

Олимпийский чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Виктор Мазин скончался на 68-м году жизни. Об этом 8 января сообщает профильная федерация.
«8 января ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Мазин. Тяжелая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил Виктора Ивановича. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Виктор Мазин был обладателем Кубка СССР 1978 года, чемпионом страны 1980-го, а также мировым рекордсменом в рывке в 1980 году. На летней Олимпиаде в Москве Мазин выиграл золотую медаль в весе до 60 кг и установил новый рекорд в рывке — 130 кг, а также рекорд для штангистов полулегкого веса — 290 кг.