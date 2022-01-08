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Путин провел «продолжительный телефонный разговор» с президентом Казахстана

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Владимир Путин провел «продолжительный телефонный разговор» с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Кремля.

Токаев заявил, что обстановка в стране «развивается в сторону стабилизации», и выразил признательность за помощь от партнеров по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и в первую очередь — России.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран — членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации», — говорится в сообщении Кремля. Путин поддержал это предложение своего казахстанского коллеги.

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Комментарии (10)

Slava_Rossii
Консультировался, можно ли ему дальше стрелять в собственный народ?
А сесть за стол переговоров со своим народом и выслушать их требования, он побоялся?
angel of death
Каддафи руку тоже пожимал?
А потом предал? =)
сегодня на месте Каддафи Токаев...
chip1
Путин элегантно подставил этнических русских проживающих в Казахстане, впрочем ему не привыкать, ДНР уже 6 лет не туда ни сюда!
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