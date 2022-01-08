Владимир Путин провел «продолжительный телефонный разговор» с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Кремля.



Токаев заявил, что обстановка в стране «развивается в сторону стабилизации», и выразил признательность за помощь от партнеров по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и в первую очередь — России.



«По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран — членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации», — говорится в сообщении Кремля. Путин поддержал это предложение своего казахстанского коллеги.

