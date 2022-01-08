В Кургане местный житель расстрелял полицейских из охотничьего ружья

В ночь на 8 января 44-летний житель Курганской области расстрелял полицейских. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.



По версии следствия, 44-летний мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего карабина в полицейских, которые сидели в служебном УАЗе неподалеку от районного отделения МВД. Один из сотрудников скончался на месте, второй госпитализирован. Нападавшего убили при задержании. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

