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Ночь горящих бытовок в Петербурге. 35 пожарных тушили жилье для строителей

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Минувшей ночью и утром в Калининском, Петроградском и Московском районах Петербурга горели бытовки.

Как сообщили в региональном МЧС 8 января, возгорание произошло вблизи дома 9 на улице Ольги Форш, около дома 11 на Петровском проспекте и у дома 69 по Благодатной улице. На Петроградской стороне горели сразу 9 бытовок, там работали 3 единицы техники и 15 спасателей. В Московском и Калининском районах хватило 10 человек и 2 единиц техники.

Все возгорания удалось оперативно ликвидировать, сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

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