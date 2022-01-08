Ночь горящих бытовок в Петербурге. 35 пожарных тушили жилье для строителей

Минувшей ночью и утром в Калининском, Петроградском и Московском районах Петербурга горели бытовки.



Как сообщили в региональном МЧС 8 января, возгорание произошло вблизи дома 9 на улице Ольги Форш, около дома 11 на Петровском проспекте и у дома 69 по Благодатной улице. На Петроградской стороне горели сразу 9 бытовок, там работали 3 единицы техники и 15 спасателей. В Московском и Калининском районах хватило 10 человек и 2 единиц техники.



Все возгорания удалось оперативно ликвидировать, сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

