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Гражданина Казахстана, сбежавшего из полыхающей страны, задержали в Петербурге на угнанной месяц назад «Тойоте»

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Недолго удалось насладиться воздухом свободы 41-летнему гражданину Казахстана, который смог одним из последних покинуть страну, где протесты переросли в уличные беспорядки.

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, белую «Тойоту Камри», которую угнали 1 декабря прошлого года с Заречной улицы в Парголово, удалось отследить охранной фирме, специализирующейся на автосигнализациях. 6 января около 21 часа представитель компании сообщил в полицию, что похищенная машина едет по М-11 из Петербурга в сторону Москвы. Наряд ГИБДД остановил автомобиль на 654-м километре трассы. За рулем «Тойоты» был 41-летний гражданин Казахстана, который приехал в Петербург 5 января этого года с целью сопровождения члена семьи. На пассажирском сиденье — 34-летний иностранец — земляк водителя, переехавший в РФ в декабре прошлого года.

На «Тойоте» стояли подложные номера с машины-близнеца, но на два года старше похищенной в Парголово.

Мужчин доставили сначала в полицию Тосно, а потом перевезли в город, где накануне поместили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (4)

eliseyy
так держать полиция!
DimDimych
Во попал дядька. Он же не идиот -- угнать машину в РФ и самому на ней кататься с подложными номерами. Наверняка купил уже такую.
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