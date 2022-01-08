Гражданина Казахстана, сбежавшего из полыхающей страны, задержали в Петербурге на угнанной месяц назад «Тойоте»

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, белую «Тойоту Камри», которую угнали 1 декабря прошлого года с Заречной улицы в Парголово, удалось отследить охранной фирме, специализирующейся на автосигнализациях. 6 января около 21 часа представитель компании сообщил в полицию, что похищенная машина едет по М-11 из Петербурга в сторону Москвы. Наряд ГИБДД остановил автомобиль на 654-м километре трассы. За рулем «Тойоты» был 41-летний гражданин Казахстана, который приехал в Петербург 5 января этого года с целью сопровождения члена семьи. На пассажирском сиденье — 34-летний иностранец — земляк водителя, переехавший в РФ в декабре прошлого года.

Недолго удалось насладиться воздухом свободы 41-летнему гражданину Казахстана, который смог одним из последних покинуть страну, где протесты переросли в уличные беспорядки.

На «Тойоте» стояли подложные номера с машины-близнеца, но на два года старше похищенной в Парголово.



Мужчин доставили сначала в полицию Тосно, а потом перевезли в город, где накануне поместили в изолятор временного содержания.

