В первой половине дня погоду продолжит формировать гребень холодного антициклона, однако уже после полудня его сменит теплый атмосферный фронт, обещает Леус. «В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, во второй половине дня пройдёт небольшой снег», — уточнил он. Температура составит 8–10 градусов ниже ноля, по области — до -12.
Самую холодную ночь с начала года в Петербурге сменяет потепление
Минувшая ночь оказалась самой холодной с начала года в Петербурге. Как сообщает 8 января специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, столбик термометра опустился до -15,9 градуса.
В первой половине дня погоду продолжит формировать гребень холодного антициклона, однако уже после полудня его сменит теплый атмосферный фронт, обещает Леус. «В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, во второй половине дня пройдёт небольшой снег», — уточнил он. Температура составит 8–10 градусов ниже ноля, по области — до -12.