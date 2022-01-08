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Самую холодную ночь с начала года в Петербурге сменяет потепление

Минувшая ночь оказалась самой холодной с начала года в Петербурге. Как сообщает 8 января специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, столбик термометра опустился до -15,9 градуса.

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В первой половине дня погоду продолжит формировать гребень холодного антициклона, однако уже после полудня его сменит теплый атмосферный фронт, обещает Леус. «В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, во второй половине дня пройдёт небольшой снег», — уточнил он. Температура составит 8–10 градусов ниже ноля, по области — до -12.

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Комментарии (6)

XVozut
А хде там про аномальность то хотя бы слово?
инкогнитто
аномально высокая частота, аномально высокого уровня абсурда высказываний, по всей видимости анамально быстро не снизиться. нужно ввести ГОСТ на аномальночть и ограничение на использование анамального в заявлениях, что бы не было аномальных хлопков как газа, так и температур по сезону.
Mil Muertes
Неадекватные холода сменятся адекватной оттепелью. Где вы у нас "нормы" на метеоусловия видели?
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