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В кадре. 2021 год в объективе «Фонтанки»
Под занавес каникул «Фонтанка» предлагает отвлечься от тревожных новостей и посмотреть еще раз на 2021 год. Каким он был в фотографиях наших авторов. Только картинки. Ничего лишнего.
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06 декабря 2021, 23:30Смотрите трансляцию «Фонтанки» с фестиваля «Чудо Света»
04 августа 2021, 18:51На нас смотрит весь мир! Смотри и ты! Новое яркое видео о VI «Фонтанка-SUP»
02 августа 2021, 12:41Дарим призы за самые яркие фото и видео о шестом «Фонтанка-SUP»
31 июля 2021, 15:45Шестой «Фонтанка-SUP» завершился. Смотрите SUPер кадры с неба, земли и воды
04 января 2022, 16:48«А на выставку Дали посмотрел я издали». Петербуржцы выстроились в длинную очередь на Фонтанке
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