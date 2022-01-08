В кадре. 2021 год в объективе «Фонтанки»

Ваш набор картинок предназначен произвести впечатление нормальной жизни.



Но именно 2021 год стал первым когда стали абсолютно нарушать законы. Людей заставляли вводить в кровь неизвестные вещества под угрозой увольнения с работы.



Год дикого беззакония. От бизнесов стали требовать выполнения функций, которые должны выполнять сами власти. Почему частный бизнес должен контролировать то беззаконие, которое введено властями?



Почему люди стали обязаны предъявлять паспорта частным охранникам, продавцам и другим случайнымм людям?



2021 - год дикого беззакония и конца нормальной жизни.



"Новую нормальность" не предлагать.