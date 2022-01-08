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В кадре. 2021 год в объективе «Фонтанки»

Под занавес каникул «Фонтанка» предлагает отвлечься от тревожных новостей и посмотреть еще раз на 2021 год. Каким он был в фотографиях наших авторов. Только картинки. Ничего лишнего.

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Комментарии (3)

angel of death
а я-то надеялся увидеть скандальные фото - депутатов со следами волшебного порошка под носом, депутаты из борделя, депутаты, едущие по встречке....
скучно - снимайте действительность такой, какая она есть, а не декорации диктаторского государства...
тов
Ваш набор картинок предназначен произвести впечатление нормальной жизни.

Но именно 2021 год стал первым когда стали абсолютно нарушать законы. Людей заставляли вводить в кровь неизвестные вещества под угрозой увольнения с работы.

Год дикого беззакония. От бизнесов стали требовать выполнения функций, которые должны выполнять сами власти. Почему частный бизнес должен контролировать то беззаконие, которое введено властями?

Почему люди стали обязаны предъявлять паспорта частным охранникам, продавцам и другим случайнымм людям?

2021 - год дикого беззакония и конца нормальной жизни.

"Новую нормальность" не предлагать.
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