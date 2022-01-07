Китайский зонд сделал космическое селфи с Марсом

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новые фотографии Марса. С помощью отделяемой камеры орбитальный зонд Tianwen-1 сфотографировал себя на фоне планеты.
На фотографиях видно сам орбитальный аппарат, снятый крупным и дальним планом, и северную полярную область Марса. Северный полюс планеты покрыт рельефной ледяной шапкой. Марсианский лед двухъярусный — состоит из сухого и водяного льда.
Помимо этого, на фото можно увидеть кратер имени советского конструктора Сергея Королёва (светлый кратер в верхнем левом углу) и дюнное поле Олимпия (темная область).
Tianwen-1 был запущен 23 июля 2020 года в рамках первой космической миссии Китая на Марс. Он вышел на опорную орбиту планеты 24 февраля 2021 года и с тех пор работает вместе с марсоходом «Чжуронг». Сейчас аппарат находится на расстоянии более чем в 350 млн километров от Земли.