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Китайский зонд сделал космическое селфи с Марсом

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Фото: Китайское национальное космическое управление (CNSA)
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Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новые фотографии Марса. С помощью отделяемой камеры орбитальный зонд Tianwen-1 сфотографировал себя на фоне планеты.

На фотографиях видно сам орбитальный аппарат, снятый крупным и дальним планом, и северную полярную область Марса. Северный полюс планеты покрыт рельефной ледяной шапкой. Марсианский лед двухъярусный — состоит из сухого и водяного льда.

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Помимо этого, на фото можно увидеть кратер имени советского конструктора Сергея Королёва (светлый кратер в верхнем левом углу) и дюнное поле Олимпия (темная область).

Tianwen-1 был запущен 23 июля 2020 года в рамках первой космической миссии Китая на Марс. Он вышел на опорную орбиту планеты 24 февраля 2021 года и с тех пор работает вместе с марсоходом «Чжуронг». Сейчас аппарат находится на расстоянии более чем в 350 млн километров от Земли.

Фото: Китайское национальное космическое управление (CNSA)

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Комментарии (5)

dragvs
Китай прочно опережает Россию в освоении космоса.
Hutu
Привет Рогозину! От китайских братьев......
VKuser466047967
В китайском языке нет звука Р.
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