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Генсек НАТО: Альянс готов «выслушать озабоченности России», но не пойдет на «компромиссы по базовому принципу»

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НАТО готова выслушать озабоченности России по поводу системы мировой безопасности. Об этом 7 января заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет консультироваться с Украиной, Грузией и Молдавией, ведя переговоры с Россией. «НАТО будет вести диалог по безопасности с Россией прямо и открыто, но всегда есть риск, что дипломатия не принесет результата», — добавил генсек. Причем параллельно с диалогом с российскими властями НАТО продолжит укреплять оборону государств альянса.

«НАТО ни под каким видом не пойдет на компромисс с РФ по базовому принципу, что каждая страна может выбирать свои оборонные союзы», — подытожил Столтенберг.

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Комментарии (18)

Artem_9
Кого интересует мнение этого пенсионера?) Не ему решать.
Strelets 77
Ну да, 1,5 % мирового ВВП ещё выпендриваются. Ну для ватников нормально телек все расскажет.
Денеб
Соберём всех мировых изгоев от Батьки до Ким Чен Ына и покажем Западу кузькину мать!
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