Фура сложилась пополам после столкновения со столбом под Петербургом

Фура врезалась в опору освещения на федеральной трассе в Тосненском районе Ленобласти. Об этом 7 января в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» сообщают очевидцы.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 47news рассказали, что информация об аварии на 612-м километре трассы М-10 «Россия» у города Любань поступила около половины двенадцатого дня 7 января. Водитель въехал в столб, после чего большегруз улетел в кювет. На записи видно, что фура буквально сложилась пополам после удара. По данным ГИБДД, пострадавших в ДТП нет.