Кадыров обратился к протестующим в Казахстане: Послезавтра вы будете жить в развалинах

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к протестующим жителям Казахстана. Запись обращения опубликована 7 января в телеграм-канале Russia Today.



«Дорогие казахские братья и сестры, остановитесь. Я клянусь вам Всевышним Аллахом, к хорошему это не приведет. Вам будет самим трудно. Сегодня будут цены за газ повышены, а завтра на всё. Послезавтра вы сами будете жить в развалинах в еще худших условиях», — говорит Кадыров.



По его словам, везде, в том числе в Европе, есть регионы с разным уровнем жизни — и улучшить его протестами не удастся.

