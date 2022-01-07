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Кадыров обратился к протестующим в Казахстане: Послезавтра вы будете жить в развалинах

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к протестующим жителям Казахстана. Запись обращения опубликована 7 января в телеграм-канале Russia Today.

«Дорогие казахские братья и сестры, остановитесь. Я клянусь вам Всевышним Аллахом, к хорошему это не приведет. Вам будет самим трудно. Сегодня будут цены за газ повышены, а завтра на всё. Послезавтра вы сами будете жить в развалинах в еще худших условиях», — говорит Кадыров.

По его словам, везде, в том числе в Европе, есть регионы с разным уровнем жизни — и улучшить его протестами не удастся.

«Сегодня вы дали почувствовать, что вы есть. Всё, дальше продолжать ситуацию, я думаю, неправильно. Неправильно, что вы начали, и неправильно продолжать. Зачем сжигать, разрушать? Вы свое сами убиваете. Мне обидно за Казахстан, за мой казахский братский народ», — подытожил глава Чечни.

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Комментарии (18)

K_Lutsky
Просто люди не хотят учиться не на своих ошибках не на чужих Сколько революций уже этих было. У нас в России в начале 90-х , а потом страна едва не развалилась, опыт Майдана в Украине людей ничему не учит. Люди не могут понять, что насильственным путем, пролитием крови внешними революциями , ничего к лучшему не меняется. Все только хуже становится
Nothing
ну пусть попробует. академик. Ладно, русских стерпят, может быть, но против кадыровцев весь народ встанет!
Nothing
Флюгер Кремля! Русских он не боится, А Казахов он Реально боится. Они их чертей Кадыровцев гоняли, как я не знаю кого!
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