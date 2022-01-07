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На складе в Химках уже больше трех часов полыхает почти 3000 «квадратов»

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Пожар на продуктовом складе в подмосковных Химках разросся до 2,7 тысячи квадратных метров, передает 7 января РИА Новости. Огонь тушат более трех часов. Он перекинулся на соседнее здание с лакокрасочными изделиями.

Автор: Евгения Украинская

Сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: Рабочая улица, дом 3, поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) в 14:05. Внутри находятся склад с продуктами питания, магазин лакокрасочных материалов и еще одно складское помещение.

Изначально сообщалось, что площадь пожара превышает 2 тысячи квадратных метров. Позже в экстренных службах уточнили, что огонь охватил до 2,7 тысячи «квадратов». К тушению привлечены 69 человек и 20 единиц техники.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Что за квадраты хранили на складе? Да ещё в количестве 3000 штук.
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