На складе в Химках уже больше трех часов полыхает почти 3000 «квадратов»

Пожар на продуктовом складе в подмосковных Химках разросся до 2,7 тысячи квадратных метров, передает 7 января РИА Новости. Огонь тушат более трех часов. Он перекинулся на соседнее здание с лакокрасочными изделиями.
Автор: Евгения Украинская
Сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: Рабочая улица, дом 3, поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) в 14:05. Внутри находятся склад с продуктами питания, магазин лакокрасочных материалов и еще одно складское помещение.
Изначально сообщалось, что площадь пожара превышает 2 тысячи квадратных метров. Позже в экстренных службах уточнили, что огонь охватил до 2,7 тысячи «квадратов». К тушению привлечены 69 человек и 20 единиц техники.