Российский биатлонист взял первое золото на этапе Кубка мира

Отсутствие капитана команды не помешало российским биатлонистам победить на этапе Кубка мира. Александр Логинов обошел французского соперника на 6,5 секунды.



О первой победе национальной сборной сообщает РИА Новости. Спринтерская гонка этапа Кубка мира прошла 7 января в немецком Оберхофе, в ней лидировал Александр Логинов. На дистанции в 10 километров он обогнал француза Эмильена Жаклена на шесть с половиной секунд, а норвежца Стурла Холма Легрейда — на 15.



«С такой погодой даже один промах — это не четверка, а четыре с плюсом. Главное, на трассе было действительно легче. Вчера переписывался с Эдуардом <Латыповым> — он не унывает, он молодец. Желаем ему скорейшего восстановления, уверен, всё будет в порядке», — сказал Александр Логинов в эфире «Матч ТВ».

