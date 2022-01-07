Российский биатлонист взял первое золото на этапе Кубка мира

Отсутствие капитана команды не помешало российским биатлонистам победить на этапе Кубка мира. Александр Логинов обошел французского соперника на 6,5 секунды.
О первой победе национальной сборной сообщает РИА Новости. Спринтерская гонка этапа Кубка мира прошла 7 января в немецком Оберхофе, в ней лидировал Александр Логинов. На дистанции в 10 километров он обогнал француза Эмильена Жаклена на шесть с половиной секунд, а норвежца Стурла Холма Легрейда — на 15.
«С такой погодой даже один промах — это не четверка, а четыре с плюсом. Главное, на трассе было действительно легче. Вчера переписывался с Эдуардом <Латыповым> — он не унывает, он молодец. Желаем ему скорейшего восстановления, уверен, всё будет в порядке», — сказал Александр Логинов в эфире «Матч ТВ».
Триумф российской команды не смогли омрачить ни единственный промах Логинова при стрельбе, ни ковид у лучшего биатлониста сборной и капитана команды Эдуарда Латыпова. В десятку лучших также вошли еще два российских спортсмена — Антон Бабиков (+23 секунды от лучшего результата) стал шестым, а Даниил Серохвостов (+25,8 секунды) — восьмым. Кроме того, Бабиков один из топ-10 не совершил ни одного промаха на огневых рубежах.
Следующие этапы Кубка мира по биатлону 2021–22 года пройдут в том числе в Финляндии и Италии, а завершатся 20 марта в норвежском Хольменколлене.