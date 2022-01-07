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Кадыров в Рождество заявил, что делает всё, чтобы в Чечне православные могли «посещать не только церкви, но и мечети»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил христиан с Рождеством. В своем телеграм-канале 7 января он написал, что гордится тем, что в России «в мире и согласии живут представители всех религий».

«Мы уделяем большое внимание вопросам толерантности и веротерпимости. Поэтому во всех районах Чеченской Республики постоянно принимаются необходимые меры, чтобы православные имели возможность в полной мере проводить религиозные обряды, молиться, посещать не только церкви, но и мечети, которые завораживают своим архитектурным обликом», — подытожил Кадыров.

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Комментарии (3)

Dim22
На смоленском православном , на часовню Ксении повесили колонки , вещают на все кладбище , осталось попа на мулу заменить и крест на луну.
bluxer
В Питере тоже в мечеть зевак особо не пускают.
Лёньчик
Скажи ка дядя....!
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