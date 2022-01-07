Кадыров в Рождество заявил, что делает всё, чтобы в Чечне православные могли «посещать не только церкви, но и мечети»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил христиан с Рождеством. В своем телеграм-канале 7 января он написал, что гордится тем, что в России «в мире и согласии живут представители всех религий».



«Мы уделяем большое внимание вопросам толерантности и веротерпимости. Поэтому во всех районах Чеченской Республики постоянно принимаются необходимые меры, чтобы православные имели возможность в полной мере проводить религиозные обряды, молиться, посещать не только церкви, но и мечети, которые завораживают своим архитектурным обликом», — подытожил Кадыров.

