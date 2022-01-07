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В Ростове-на-Дону человек погиб при взрыве неустановленного устройства в жилом доме

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В Ростове-на-Дону один человек погиб и один пострадал при взрыве двух маломощных устройств в многоэтажном доме. Об этом со ссылкой на источник 7 января сообщает «Интерфакс».

«В пятницу в подъезде многоквартирного дома на улице Береговой был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство. От полученных ранений мужчина скончался», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, второй взрыв произошел, когда место обследовали оперативные службы. По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов получил травмы и госпитализирован.

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Комментарии (1)

AlBerkut
'Кухонный террорист' очередной, 'кисы', то есть пероксида ацетона сварил?
Ну да, такое может и само, и в руках...
Вопрос, а 'обследователи' от органов что, много лишних пальчиков имеют, что следом и у них в руках БУМ случился?
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