В Ростове-на-Дону человек погиб при взрыве неустановленного устройства в жилом доме

В Ростове-на-Дону один человек погиб и один пострадал при взрыве двух маломощных устройств в многоэтажном доме. Об этом со ссылкой на источник 7 января сообщает «Интерфакс».



«В пятницу в подъезде многоквартирного дома на улице Береговой был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство. От полученных ранений мужчина скончался», — рассказал собеседник агентства.



По его словам, второй взрыв произошел, когда место обследовали оперативные службы. По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов получил травмы и госпитализирован.

