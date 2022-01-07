Умер автор «Песенки крокодила Гены», поэт и писатель Александр Тимофеевский

Поэт и писатель Александр Тимофеевский скончался в возрасте 88 лет. Об этом 7 января на своей странице в Fаcebook сообщил киновед, историк анимации Сергей Капков.



«Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. «Пусть бегут неуклюже» стала гимном дня рождения каждого советского человека. Удивительно, но именно этот номер в рамках концерта «Песня года» в первый и едва ли не единственный раз повторили на бис во время телевизионной записи, настолько огромен был успех», — пишет Капков.