The Sun: Российская подлодка столкнулась с британским фрегатом в Атлантическом океане

Подводная лодка ВМС России задела трос эхолокатора британского фрегата Northumberland в Атлантическом океане. Об этом 7 января сообщает газета The Sun со ссылкой на свой источник.
По данным собеседника издания, инцидент произошел в конце 2020 года. Корабль ВМС Великобритании искал российскую подлодку в 200 милях к северу от Шотландии, когда выпустила эхолокатор. Британским морякам пришлось прервать миссию из-за того, что россияне якобы задели трос с эхолокатором, который в результате был сломан.
В Минобороны Великобритании подтвердили, что российская подлодка в конце прошлого года «вошла в контакт» с эхолокатором британского корабля. Посольство РФ в Лондоне от комментариев отказалось.