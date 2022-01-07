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The Sun: Российская подлодка столкнулась с британским фрегатом в Атлантическом океане

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Подводная лодка ВМС России задела трос эхолокатора британского фрегата Northumberland в Атлантическом океане. Об этом 7 января сообщает газета The Sun со ссылкой на свой источник.

По данным собеседника издания, инцидент произошел в конце 2020 года. Корабль ВМС Великобритании искал российскую подлодку в 200 милях к северу от Шотландии, когда выпустила эхолокатор. Британским морякам пришлось прервать миссию из-за того, что россияне якобы задели трос с эхолокатором, который в результате был сломан.

В Минобороны Великобритании подтвердили, что российская подлодка в конце прошлого года «вошла в контакт» с эхолокатором британского корабля. Посольство РФ в Лондоне от комментариев отказалось.

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Комментарии (10)

Serg_I
Миссия выполнена? Или продолжение следует?
Михаил Петров-Водкин
Шо-то меня щас должно распирать — или гордость за державу, или страх за смелых дедовых подводников.
Zet
Ну миссия выполнена, лодка обнаружена. Только что они тут же свалили подальше, потеряв локатор? Напужались? Странные вояки...
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