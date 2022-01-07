Под Петербургом попался поджигатель, невзлюбивший чужой холодильник

В доме в Приозерском районе Ленобласти горели стол и холодильник. Предполагаемый поджигатель уже задержан.



Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне ночью в полицию обратился 60-летний предприниматель из поселка Гранитный. Он рассказал, что некто проник на веранду его дома и поджег стол с холодильником. Пожар удалось потушить самостоятельно.



На месте происшествия задержали подозреваемого — 39-летнего неработающего мужчину, неоднократно судимого. Сумму ущерба хозяин холодильника оценил в 9 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о порче имущества.

