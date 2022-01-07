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Под Петербургом попался поджигатель, невзлюбивший чужой холодильник

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В доме в Приозерском районе Ленобласти горели стол и холодильник. Предполагаемый поджигатель уже задержан.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне ночью в полицию обратился 60-летний предприниматель из поселка Гранитный. Он рассказал, что некто проник на веранду его дома и поджег стол с холодильником. Пожар удалось потушить самостоятельно.

На месте происшествия задержали подозреваемого — 39-летнего неработающего мужчину, неоднократно судимого. Сумму ущерба хозяин холодильника оценил в 9 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о порче имущества.

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