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В сборной России по биатлону выявлен еще один случай коронавируса

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Тест на коронавирус массажиста сборной России по биатлону Романа Никитина во время этапа Кубка мира в немецком Оберхофе дал положительный результат. Об этом 7 января сообщается в официальном телеграм-канале Союза биатлонистов РФ (СБР).

Никитина изолировали от остальной команды, решение о длительности карантина примут позже. Ранее в СБР уже рассказывали о коронавирусе у биатлониста Эдуарда Латыпова. Заболевание у спортсмена протекает бессимптомно.

Этап кубка мира по биатлону в Оберхофе проходит с 7 по 9 января.

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Комментарии (1)

тов
Если бы не было света,
Было б всегда темно.
Если бы не было лета,
Снег бы летел в окно.

Если не шёл бы дождик,
Не было бы ручья.
Если бы не было мамы,
То не родился б я.

Нужно, чтоб каждый понял,
То, что важней всего:
Если бы не было Бога,
Не было б ничего!
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