В сборной России по биатлону выявлен еще один случай коронавируса

Тест на коронавирус массажиста сборной России по биатлону Романа Никитина во время этапа Кубка мира в немецком Оберхофе дал положительный результат. Об этом 7 января сообщается в официальном телеграм-канале Союза биатлонистов РФ (СБР).



Никитина изолировали от остальной команды, решение о длительности карантина примут позже. Ранее в СБР уже рассказывали о коронавирусе у биатлониста Эдуарда Латыпова. Заболевание у спортсмена протекает бессимптомно.



Этап кубка мира по биатлону в Оберхофе проходит с 7 по 9 января.

