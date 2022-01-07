Бывший начальник Генштаба ВС РФ Анатолий Квашнин скончался от коронавируса

Экс-начальник российского Генштаба генерал армии Анатолий Квашнин умер в Москве. Об этом 7 января сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.
«Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида», — добавил собеседник агентства.
Анатолий Квашин служил в армии с 1969 года, в феврале 1993-го стал первым заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. В 1997–2004 годах глава Генштаба. С 9 сентября 2004-го по 9 сентября 2010 года — полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе.