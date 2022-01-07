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Бывший начальник Генштаба ВС РФ Анатолий Квашнин скончался от коронавируса

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Экс-начальник российского Генштаба генерал армии Анатолий Квашнин умер в Москве. Об этом 7 января сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

«Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида», — добавил собеседник агентства.

Анатолий Квашин служил в армии с 1969 года, в феврале 1993-го стал первым заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. В 1997–2004 годах глава Генштаба. С 9 сентября 2004-го по 9 сентября 2010 года — полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе.

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Комментарии (5)

mikkola2008
Светлая память. Так может в 75 лет, он все таки умер от старости?
aprahka
Прощай Советский Офицер.....
266456205
Забыли написать в статье, вакцинирован ли был Генерал или он был антиваксером? В наши времена сейчас это очень важно
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