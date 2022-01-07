Заболеваемость к концу праздников пошла вверх: накануне было
При этом летальная статистика незначительно снижается: 787 смертей за сутки против 802 накануне. В Петербурге 61 умерший за 24 часа (58 вчера).
Заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге и по России. Резкий подъем в Москве
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость к концу праздников пошла вверх: накануне было
При этом летальная статистика незначительно снижается: 787 смертей за сутки против 802 накануне. В Петербурге 61 умерший за 24 часа (58 вчера).
10 декабря 2021, 11:49В Петербурге и по России вновь растет заболеваемость коронавирусом
20 декабря 2021, 11:35Заболеваемость коронавирусом падает по России. В Петербурге почти без изменений
06 декабря 2021, 11:45Заболеваемость коронавирусом незначительно снижается в Петербурге и по России
02 декабря 2021, 11:42Суточная заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге третий день подряд. Показатель поднялся выше 2600
30 ноября 2021, 11:51Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла вниз впервые за неделю
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter