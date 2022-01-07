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Заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге и по России. Резкий подъем в Москве

За последние сутки в России выявили 16 735 новых случаев коронавируса. Об этом 7 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость к концу праздников пошла вверх: накануне было 15 316 случаев. В Петербурге ситуация аналогичная — 1 291 заразившийся за 24 часа против 1 286 накануне. Большую часть роста, впрочем, обеспечила Москва. В столице 3 694 заболевших против 2 357 вчера.

При этом летальная статистика незначительно снижается: 787 смертей за сутки против 802 накануне. В Петербурге 61 умерший за 24 часа (58 вчера).

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Комментарии (10)

VVM1962
в связи с событиями в Казахстане, ожидается резкий подъем заболеваемости.
267029571
Надо требовать закрытия тех магазинов, ресторанов и пр. которые требуют от посетителей QR коды. Ведь в них не соблюдаются требования по соблюдению дистанции между людьми, они неправильно носят маски и т.д. Это и вызывает подъем заболеваемости.
mikkola2008
Статистику озвучьте пожалуйста. Сколько вакцинированных опять попадает в больницы. Почему это скрывают.
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