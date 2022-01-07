Заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге и по России. Резкий подъем в Москве

Заболеваемость к концу праздников пошла вверх: накануне было 15 316 случаев. В Петербурге ситуация аналогичная — 1 291 заразившийся за 24 часа против 1 286 накануне. Большую часть роста, впрочем, обеспечила Москва. В столице 3 694 заболевших против 2 357 вчера.



При этом летальная статистика незначительно снижается: 787 смертей за сутки против 802 накануне. В Петербурге 61 умерший за 24 часа (58 вчера).

