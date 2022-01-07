Арендодатель покопался в вещах квартиросъемщика из Петербурга и нашел боевой пистолет «санитара леса»

Уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия возбуждено в отношении 40-летнего петербуржца. Мужчину сдал арендодатель, у которого он снимал квартиру во Всеволожске.



Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне в полицию обратился 48-летний житель Всеволожска и заявил, что в квартире, которую он сдает, нашел в вещах квартиросъемщика пистолет. Участковый приехал и изъял оружие вместе с патронами. Эксперты заключили, что имеют дело с самозарядным китайским NZ-75, относящимся к категории короткоствольного нарезного огнестрельного оружия. Говоря простым языком, пистолет боевой. 26 патронов представляли собой «эхо войны» и современные образцы. Все оказались пригодны для стрельбы.

