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Арендодатель покопался в вещах квартиросъемщика из Петербурга и нашел боевой пистолет «санитара леса»

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Уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия возбуждено в отношении 40-летнего петербуржца. Мужчину сдал арендодатель, у которого он снимал квартиру во Всеволожске.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне в полицию обратился 48-летний житель Всеволожска и заявил, что в квартире, которую он сдает, нашел в вещах квартиросъемщика пистолет. Участковый приехал и изъял оружие вместе с патронами. Эксперты заключили, что имеют дело с самозарядным китайским NZ-75, относящимся к категории короткоствольного нарезного огнестрельного оружия. Говоря простым языком, пистолет боевой. 26 патронов представляли собой «эхо войны» и современные образцы. Все оказались пригодны для стрельбы.

Ближе к вечеру в Сочельник всеволожские оперативники доставили в отдел 40-летнего петербуржца, после чего процессуально задержали. Мужчина в соцсетях почти никак себя не проявляет, во «ВКонтакте» осталась его старая страница, на которой он называет себя «санетаром леса» (орфография автора сохранена. — Прим. ред.).

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Комментарии (6)

Zet
А "санетар" скажет, что это арендодатель и подбросил...
sheriff02
за одно или 2 слова арендатора это дело обернется против арендодателя? пришел и подкинул.
Артист ритуальных услуг
Годный арендодатель. Я бы у него квадратные метры - не.
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