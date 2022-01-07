Звонок в дежурную часть регионального ГУ МВД от матери ребенка поступил два дня назад. Женщина рассказала, что у дома
Задержанного госпитализировали в психиатрическую больницу имени Кащенко. Материалы переданы в СК.
Петербуржец задержал предполагаемого педофила-развратника, который приставал к его сыну
Смелый отец из Петербурга не стал ждать полицию и своими руками задержал мужчину, который якобы приставал к его сыну. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 января.
Звонок в дежурную часть регионального ГУ МВД от матери ребенка поступил два дня назад. Женщина рассказала, что у дома
Задержанного госпитализировали в психиатрическую больницу имени Кащенко. Материалы переданы в СК.
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