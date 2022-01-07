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Петербуржец задержал предполагаемого педофила-развратника, который приставал к его сыну

Смелый отец из Петербурга не стал ждать полицию и своими руками задержал мужчину, который якобы приставал к его сыну. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 января.

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Звонок в дежурную часть регионального ГУ МВД от матери ребенка поступил два дня назад. Женщина рассказала, что у дома № 5 по улице Катерников неизвестный домогался ее сына. Приехавший на место наряд патрульных установил, что в девятом часу вечера 41-летний житель Киришей якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении третьеклассника. То ли его родители увидели это, то ли ребенок сам пожаловался, но негодяй был схвачен отцом пострадавшего.

Задержанного госпитализировали в психиатрическую больницу имени Кащенко. Материалы переданы в СК.

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Комментарии (13)

dragvs
Похоже псих. больной. Педофилия это тоже болезнь.
Иван Кадачигов
Писать романы и повести дано не всем. Но, оказывается, даже простую заметку написать могут далеко не все. Фонтанке, раз за разом, удаётся найти удивительно бестолковых дарований, из творчества которых понять суть написанного непросто.
Natalipost
Пока у нас есть более глобальные задачи - бары, работающие после 23, куриные коды. Так что граждане сами себя спасайте!
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